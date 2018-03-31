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أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بشأن سوريا

السبت 31/مارس/2018 - 03:51 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمد تمويلا بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، كان مخصصا لإعادة الحياة في سوريا.

ويتزامن هذا مع تصريحات، قال فيها ترامب إن القوات الأمريكية ستغادر "قريبا جدا" سوريا، مضيفًا: "القوات ستغادر قريبا جدا وتترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر".

وتابع الرئيس الأمريكي "سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100 بالمائة، وفروا وتقهقروا بشكل كبير. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت منذ 3 أشهر، 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، قائلا: "بنينا مدارس وقصفوها، وبنينا منشآت وهم يقصفونها، لكن إذا أردنا أن نبني مدارس في أوهايو أو آيوا، فإننا لا نحصل بسهولة على الأموال".

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