شوارزنيجر يطمئن جماهيره بعد جراحة "خطيرة" في القلب بهذه الطريقة

طمأن النجم العالمي والسياسي الأمريكي، أرنولد شوارزنيجر، جماهيره من جميع أنحاء العالم، بطريقة ساخرة بعد أن خضع لعملية جراحية خطيرة في القلب بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وفي تصريح له بعد إجرائه للعملية، التي استغرقت عدة ساعات بمستشفى سيدارز سيناي، قال شوارزنيجر: "لقد عدُت"، وهي جملته الشهيرة التي يقولها دائمًا في سلسلة أفلام "المدمر".



وقال دانيال كيتشيل، المتحدث باسم الممثل الأمريكي، إن شوارزنيجر "في حالة معنوية جيدة".



وتمنى المستشار النمساوي، سباستيان كورز، في تعليقه له على خضوع "صديقه" للعملية، الشفاء، وأضاف على تويتر: "أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى".