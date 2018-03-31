شاهد.. محمد بن سلمان يلتقي بيل جيتس

التقى، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، بولاية سياتل الأمريكية، الملياردير الأمريكي والرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية، بيل جيتس.



واستعرض الجانبان أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، حسبما ذكرت قناة "العربية".



كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.



ويقوم ولي العهد السعودي بجولة في المحطة الرابعة من زيارته الحالية لأمريكا، وهي مدينة سياتل بولاية واشنطن، الشهيرة بالمدينة "الزمردية"، والتي لا تقل أهمية عن العاصمة واشنطن ومدينتي بوسطن ونيويورك.