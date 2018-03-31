الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. وتحذر من شبورة مائية

يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضراب الملاحة البحرية هناك.



وتشهد حالة البحر المتوسط اعتدال، ويترواح ارتفاع الامواج من متر ألى متر ونصف، ويشهد رياح سطحية شمالية غربية.



فيما يشهد البحر الأحمر حالة من الاعتدال الى المضطرب ويتراوح ارتفاع الامواج به من مترين الى مترين ونصف، وتسود عليه رياح سطحية غربية.



وتشهد درجات الحرارة اليوم فى المحافظات على النحو التالى:

القاهرة : العظمى 24 والصغرى 15

وسط الدلتا: العظمى 23 والصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 15

مطروح: العظمى 20 والصغرى 12

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 14

دمياط: العظمى 21 والصغرى 14

العريش: العظمى 22 والصغرى 12

الإسماعيلية: العظمى 24 والصغرى 10

السويس: العظمى 24 والصغرى 14

كاترين: العظمى 22 والصغرى 7

شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 18

الفيوم: العظمى 25 والصغرى 14

بنى سويف: العظمى 25 والصغرى 14

المنيا: العظمى 25 والصغرى 13

أسيوط: العظمى 26 والصغرى 12

سوهاج: العظمى 26 والصغرى 14

قنا: العظمى 26 والصغرى 15

الأقصر: العظمى 30 والصغرى 15

أسوان: العظمى 32 والصغرى 15

الوادى الجديد: العظمى 29 والصغرى 14

