صحف الكويت: إشادة أفريقية بالانتخابات الرئاسية.. وبوتين يهنئ السيسى.. إسرائيل تقتل «أهل الأرض» في «يوم الأرض».. مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان بشأن غزة.. وحرب الدبلوماسية تشتعل بين روسيا والغرب

بوتين مهنئا السيسي: نتائج الانتخابات أظهرت مكانتكم العالية

إسرائيل تقمع مسيرات "العودة الكبرى".. ومئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين على حدود غزة

محمد بن سلمان: "الإخوان" حاضنة إرهابية والضغط على إيران يمنع حربًا محتملة

الحرب الدبلوماسية تشتغل بين روسيا والغرب

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان بشأن غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وذكرت صحيفة "الوطن" أن الأزهر الشريف أدان بشدة أمس، الجمعة، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ "42" ليوم الأرض، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، وحث مجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسئولياته في وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.وقالت "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى تهنئة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أرسل له برقية تهنئة قال فيها: "أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم العالية بين مواطنيكم، والدعم الواسع للتوجه الذي تتبعون لحل المهام الاجتماعية الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار في البلاد".وأضاف الرئيس الروسي في برقيته: "أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة، استمرار التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في جميع المجالات، وكذلك تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك، يصب في مصلحة شعبي بلدينا الصديقين".ونشرت"الجريدة" تقريرًا قالت فيه: "مع اكتساح السيسي المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، تلقت القاهرة إشادة من الاتحاد الأفريقي أمس، حول سير العملية الانتخابية التي شهدتها البلاد على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، لاختيار رئيس الجمهورية لأربع سنوات تنتهي في 2022، بين السيسي ومنافسه الوحيد رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، إذ رأت بعثة الاتحاد الأفريقي أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية".ونقل التقرير عن رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات المصرية، وزير خارجية مالي الأسبق عبد الله ديوب، قوله في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، إن أعضاء البعثة لم يرصدوا أي تلاعب أو تزوير في اللجان، التي زارها أعضاء البعثة، مؤكدًا أن الانتخابات تمت في جو سلمي وفي بيئة آمنة، وأن معظم اللجان الانتخابية كان من السهل الوصول إليها من قبل الناخبين، وأن مشاركة المرأة وكثافة تصويت العنصر النسائي كانتا لافتتين.وأفادت "الأنباء" بأن البرلمان المصري سيبدأ خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2018/2019، بعد إحالة حكومة شريف إسماعيل لمشروع الموازنة إلى مجلس النواب مساء أمس الأول، الخميس، وقال رئيس الحكومة في تصريحات له، إنه تم تحديد سعر البترول في الموازنة الجديدة بـ 67 دولارًا للبرميل الواحد، وتحديد سعر صرف الدولار بـ 17.25 جنيه، علمًا أنه كان في ميزانية العام المالي السابق بـ 16 جنيهًا.على الصعيد العربي والإقليمي، ركزت "الأنباء" مع المظاهرات العارمة التي عدة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة، وذلك إحياءً لذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية وضعت على الجانب الآخر دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية واستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.ووقعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، أسفرت عن سقوط 15 شهيدًا على الأقل برصاص الاحتلال في حين تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 1420 جريحا، بحسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وأبرزت "الرأي" تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي قال فيها إن "جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين، ويجب أن نتخلص من التطرف، فمع عدم وجود التطرف لن يكون هناك أي إرهابي"، كما طالب لمجتمع الدولي بتصعيد الضغط على إيران، مشيرًا إلى أن البديل عن العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي هو المواجهة العسكرية المباشرة.وقالت "الوطن" إن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، تاي -بروك زيرهون، أكد أن الوضع في غزة "قد يتدهور خلال الأيام المقبلة" وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.وقال: "على إسرائيل أن تتحمل مسئولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك".في غضون ذلك، أفادت "الجريدة" بأن مجلس الأمن عقد مساء الجمعة جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك بدعوة من الكويت، مشيرةً إلى أن الجلسة فشلت في الاتفاق على بيان.ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قوله إنه يشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لسرعة التحرك وتقديم الطلب العاجل لعقد الاجتماع الطارئ.دوليًا، وتحت عنوان "الحرب الدبلوماسية تستعر بين روسيا والغرب"، أفادت "الأنباء" بأن روسيا أمهلت بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسييها في موسكو ليصبح مساويا لعدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في لندن، في تدبير جديد اتخذته روسيا ردا على الإجراءات المفروضة عليها على خلفية قضية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته، وهو ما يؤشر لاشتــداد الحرب الديبلوماسية بين الجانبين.في سياق متصل، قررت موسكو طرد دبلوماسيين اثنين في سفارة ايطالية لدى روسيا بموسكو، ومنحتهما أسبوعا لمغادرة أراضيها، وقررت طرد 4 دبلوماسيين في السفارة الفرنسية بموسكو ومثلهم في السفارة الألمانية، كما طردت 4 دبلوماسيين اخرين من سفارة پولندا.كذلك تم طرد دبلوماسيين اثنين من سفارة هولندا في موسكو ردا على إجراء مماثل اتخذته أمستردام من قبل على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا.وأعلنت الخارجية الفنلندية، أن روسيا طردت دبلوماسيا فنلنديا من موسكو.وذكرت "الوطن" أن واشنطن قالت إن قرار روسيا طرد 60 دبلوماسيا أميركيا، امس الاول، يظهر أن موسكو ليست مهتمة بالدبلوماسية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت للصحفيين أمس إنه "يتضح من القائمة المقدمة لنا أن الاتحاد الروسي غير مهتم بالحوار حول القضايا التي تهم بلدينا" مضيفة: "نحتفظ بالحق في الرد".