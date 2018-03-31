ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار العالم

تواصل أزمة انقطاع خدمات الإنترنت في موريتانيا

السبت 31/مارس/2018 - 07:30 ص
انقطاع الإنترنت فى
انقطاع الإنترنت فى موريتانيا
أ ش أ
تعيش موريتانيا منذ مساء أمس الأول الخميس على وقع مشكلة انقطاع شبه تام لخدمات الانترنت، بسبب خلل في الكابل البحري الذي يوفر الخدمة لشركات الاتصال في البلاد.

واعتبرت شركات الاتصال في موريتانيا أن الخلل خارج عن إرادتها حيث يعود للكابل البحري، ولم تقدم لمشتركيها توقيتا محددا حول تاريخ عودة الخدمة، كما لم تصدر الشركة المسؤولة عن الكابل البحري أي توضيح حول الموضوع حتى الآن.

وبدأت خدمات الإنترنت في موريتانيا عام 1998، وتتنافس ثلاث شركات اتصال على توفير خدمات الإنترنت في سوق يناهز ثلاثة ملايين مشترك، وتشير الاحصاءات الى ان الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات تستحوذ على 52% من السوق في حين تتنافس شركة سودانية واخرى تونسية على النسبة المتبقية.

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: سيتم تحصيل غرامة على مقاطعي الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الأمم المتحدة: نازحو عفرين يفوقون نازحي الغوطة الشرقية

الفيوم فى أسبوع.. الانتخابات الرئاسية تتصدر المشهد في المحافظة.. ونيافة الأنبا أبرام يعود إلى الفيوم بعد غياب 8 أشهر

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة

لجنة الفتوى: يجوز للمرأة الوضوء دون خلع غطاء الرأس في «حالة واحدة»

ملالة يوسفزي تعود إلى باكستان بعد 6 سنوات من محاولة اغتيالها

مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور

الفلسطينيون يطالبون بحق العودة في يوم أرض دامٍٍ.. 16 شهيدا ومئات المصابين.. والآلاف يعتصمون على حدود غزة.. والأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق عادل

جيمس يحطم رقم جوردان في فوز كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

الخارجية الأمريكية تدعو لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أمين الفتوى يرد على من تصوم فى رمضان وقت حيضها

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

فيديو

شاهد.. تمارين شد الترهلات للحصول على جسم مثالي على «صباح البلد»
مرور الجيزة: سيولة مرورية وانفراجة بالمحاور والطرق الرئيسية.. فيديو
شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال
القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو
محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟