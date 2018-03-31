تواصل أزمة انقطاع خدمات الإنترنت في موريتانيا

تعيش موريتانيا منذ مساء أمس الأول الخميس على وقع مشكلة انقطاع شبه تام لخدمات الانترنت، بسبب خلل في الكابل البحري الذي يوفر الخدمة لشركات الاتصال في البلاد.



واعتبرت شركات الاتصال في موريتانيا أن الخلل خارج عن إرادتها حيث يعود للكابل البحري، ولم تقدم لمشتركيها توقيتا محددا حول تاريخ عودة الخدمة، كما لم تصدر الشركة المسؤولة عن الكابل البحري أي توضيح حول الموضوع حتى الآن.



وبدأت خدمات الإنترنت في موريتانيا عام 1998، وتتنافس ثلاث شركات اتصال على توفير خدمات الإنترنت في سوق يناهز ثلاثة ملايين مشترك، وتشير الاحصاءات الى ان الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات تستحوذ على 52% من السوق في حين تتنافس شركة سودانية واخرى تونسية على النسبة المتبقية.