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محافظات

"مبيد حشري" يتسبب في وفاة فتاة بسوهاج

السبت 31/مارس/2018 - 08:29 ص
صورة أرشيفية - وفاة
صورة أرشيفية - وفاة فتاة تناولت مبيد حشرى
إسلام رياض
لقيت فتاة مصرعها إثر تناولها مبيد حشري بالخطأ أثناء تواجدها بالزراعات بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة المراغة بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول (زينه.ع.ح – 16 عاما،عاطلة) وتقيم بناحية الجزازره دائرة المركز مصابة بارتشاح رئوي وانخفاض شديد بالضغط" وتوفيت عقب وصولها إدعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها حماده، 26 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر قيام شقيقته المذكورة بتناول مبيد حشري عن طريق الخطأ حال تواجدهما بأرضهما الزراعية مما أدي إلي وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1107 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.

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