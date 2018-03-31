ملالة يوسفزي تعود إلى باكستان بعد 6 سنوات من محاولة اغتيالها

وصلت ملاله يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى مسقط رأسها في وادي سوات بباكستان لأول مرة منذ أن أطلق مسلح من حركة طالبان النار عليها، وذلك حسبما قال مسؤولان أمنيان وصديق للأسرة اليوم السبت.



وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى منزل يوسفزي(20 عاما) في مينكوره في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.



وتقوم يوسفزي منذ يوم الخميس بأول زيارة لبلدها باكستان منذ إطلاق النار عليها ونقلها جوا للعلاج في الخارج.



وكان مقاتلو حركة "طالبان" شنوا هجوما عليها وهي تستقل الحافلة المدرسية في وادي سوات في 9 أكتوبر 2012 وأصابوها برصاصة في الرأس.



وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى بمدينة برمنجهام البريطانية، وبعد تعافيها من الإصابة دخلت جامعة اكسفورد، واستمرت بنشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام عام 2014.