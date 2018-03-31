ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار العالم

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة

السبت 31/مارس/2018 - 07:56 ص
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف الأراضي الزراعية شرق غزة
أ ش أ
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شرق وسط قطاع غزة، بعدة قذائف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، استهدفت مناطق زراعية بعدة قذائف، محدثة أصوات انفجارات أرهبت المواطنين عامة، والأطفال والنساء خاصة.

وجاء القصف بعد يوم دام في القطاع، هو الأكثر دموية منذ عدوان 2014، حيث قتلت وجرحت قوات الاحتلال مئات المواطنين شرق القطاع خلال تصديها بالقوة لمسيرات يوم الأرض.

ترشيحاتنا

تعرف على أسهل «صدقة» أوصى بها رسول الله ولا تكلفك أموالا

السعودية تلقى القبض على 13 تركيا بتهمة تهديد أمن المملكة

كاتبة كويتية: على العرب أن يقفوا إجلالًا واحتراما للشعب المصري

اكتشفي "كولاجين" طبيعي للبشرة بأقل التكاليف

موسكو: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد دبلوماسيينا المطرودين

أمين الفتوى يرد على من تصوم فى رمضان وقت حيضها

شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال

انتبه.. هذا «العمل» يجعلك أولى الناس برسول الله يوم القيامة

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالأقصر

تناولى كوبا من هذا المشروب قبل كل وجبة للتخسيس وتقوية الذاكرة

جيمس يحطم رقم جوردان في فوز كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

الفيوم فى أسبوع.. الانتخابات الرئاسية تتصدر المشهد في المحافظة.. ونيافة الأنبا أبرام يعود إلى الفيوم بعد غياب 8 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

فيديو

شاهد.. تمارين شد الترهلات للحصول على جسم مثالي على «صباح البلد»
مرور الجيزة: سيولة مرورية وانفراجة بالمحاور والطرق الرئيسية.. فيديو
شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال
القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو
محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟