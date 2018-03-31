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أخبار العالم

الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات تفتيش عن عناصر داعش بمحافظة صلاح الدين

السبت 31/مارس/2018 - 07:57 ص
الحشد الشعبي العراقى
الحشد الشعبي العراقى
أ ش أ
أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم، السبت، انطلاق عمليات تفتيش وتعقب لعناصر "داعش" جنوب الطوز بمحافظة صلاح الدين.

وقال الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "ألوية الحشد انطلقت صباح اليوم بعمليات تفتيش وتعقب فلول عناصر داعش جنوب مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين"، مضيفا أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وبإسناد طيران الجيش شاركت بالعملية.

يذكر أن قضاء الطوز شهد خلال الفترة الماضية عمليات قتل وخطف استهدفت المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية، حيث تبنى تنظيم "داعش" تلك العمليات الإجرامية.

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