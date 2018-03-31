الخارجية الأمريكية تدعو لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعربت الخارجية الأمريكية عن أسفها الشديد للأحداث الأخيرة التي وقعت بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة المئات.



ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ـ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم، السبت ـ جميع الأطراف المعنية إلى التدخل وخفض التوتر، قائلة إنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات تؤدي إلى تحسين وضع الفلسطينيين ووضع خطة لتحقيق السلام.



كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أمس، الجمعة، استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1400 آخرين في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وذلك في ذكرى يوم الأرض.



وقد حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية "المسئولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.