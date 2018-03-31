بدء خروج الدفعة السابعة من مغادري الغوطة الشرقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، خروج القافلة الأولى من الدفعة السابعة للمغادرين من الغوطة الشرقية قرب دمشق متجهة إلى شمال سوريا.



وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم، السبت ـ أن القافلة الأولى من الدفعة السابعة تضم خمسين حافلة على متنها 2500 شخص، وأن القافلة الثانية وعلى متنها نفس العدد من المغادرين تنتظر الخروج من الغوطة الشرقية.



وأشار إلى أن المفاوضات لاتزال تجري بين فصيل "جيش الاسلام" والمفاوضين الروس للتوصل الى اتفاق نهائي حول خروجه من منطقة دوما بالغوطة الشرقية.



كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن أمس، الجمعة، أن نحو 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية، منذ بدء العمل بالهدنة الإنسانية في 28 من فبراير الماضي.

