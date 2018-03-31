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أخبار العالم

العراق: التصعيد العسكري الإسرائيلي انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية

السبت 31/مارس/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم، السبت، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة، معتبرة أن التصعيد العسكري الخطير يعد انتهاكا صارخا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "ندين ونستنكر استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين العزل".

وأكد محجوب دعم العراق للشعب الفلسطيني وموقفه الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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