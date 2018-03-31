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مرور الجيزة: سيولة مرورية وانفراجة بالمحاور والطرق الرئيسية.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 08:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام الطوانسي
أكد العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، هدوء الحالة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية بالجيزة، مشيرا إلى أنه لم تقع أى حوادث تؤثر على الحالة المرورية سلبا.

وقال طاهر، في مداخة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن كوبري عباس يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، وكوبري الجلاء يشهد انفراجة مرورية وسيولة، إلى جانب كوبري الساحل وكوبري الجامعة.

وأضاف أن جميع ميادين الجيزة والمحاور الرئيسية تشهد سيولة مرورية شديدة نظرا لقلة الكثافة المرورية، خاصة أننا في صباح يوم السبت.

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