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أخبار العالم

روسيا تعرب عن دعمها لاستئناف المحادثات القبرصية

السبت 31/مارس/2018 - 08:31 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب السفير الروسي لدى نيقوسيا ستانيسلاف أوسادشي، عن دعم بلاده لاستئناف المحادثات القبرصية واستعدادها للمساعدة في هذا الاتجاه.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم السبت، عن أوسادشي قوله عقب اجتماعه مع الأمين العام لحزب أكيل اندروس كبريانو الليلة الماضية "نؤيد استئناف المفاوضات ودائما على استعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، وكل ما يطلب من روسيا، وأتمنى الأفضل للشعب القبرصي وأن الوقت قد حان لتعيش الجزيرة في سلام".

وحول إعادة إنعاش العلاقات بين تركيا وروسيا مؤخرًا، قال أوسادشي "لن أصفها بإنعاش العلاقات، قمنا باستعادة العلاقات بعد إسقاط طائرتنا، وهذه العلاقات ضمن المستوى الطبيعي، لأن تركيا دولة جارة، ويجب أن تفعل شيئًا نحو إقامة علاقات طبيعية معها".

وأكد أوسادشي مجددا أن بلاده تعترف بجمهورية قبرص، وبالتالي تعترف "بحقوقها في مياهها الإقليمية والجرف القاري".

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