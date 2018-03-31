مصدر أمني عراقي: إصابة ضابط شرطة وابنته في انفجار وسط كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة مثبتة بسيارة ضابط شرطة ما أسفر عن إصابته وابنته .





وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "عبوة تم تثبيتها أسفل سيارة ضابط الشرطة انفجرت أثناء مروره في طريق بغداد وسط كركوك، ما ادى الى اصابته مع ابنته التي ترافقه".





وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة طوقت موقع الحادثة وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".





وتشهد محافظة كركوك بين فترة وأخرى خروقات أمنية تشمل تفجير عبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.



