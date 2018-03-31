الرئيس القبرصي: سنلجأ إلى مجلس الأمن إذا حاولت تركيا الحفر في منطقتنا الاقتصادية

لوح الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، في حال حاولت تركيا استخدام سفينة خاصة بها، لأغراض الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن نيكوس قوله في مقابلة مع التلفزيون اليوناني قوله أنه في حال حدوث ذلك، فإن الحكومة تستنفد كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية المتاحة لها.



وحول محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، قال الرئيس أنستاسياديس إنه لم يتم استئناف المفاوضات بسبب المطالب التي قدمها الجانب التركي، مضيفا أن القيادة القبرصية التركية تخضع للسيطرة التامة لتركيا، وأن الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات يوليو الماضي يرجع إلى مواقف أنقرة غير المقبولة.