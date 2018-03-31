ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

شاهد.. تمارين شد الترهلات للحصول على جسم مثالي على «صباح البلد»

السبت 31/مارس/2018 - 08:39 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
إسلام الطوانسي
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، السبت، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" شرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية صباحية لشد عضلات الجسم وشد الترهلات للحصول على أجسام قوية ورشيقة ومتناسقة.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

ترشيحاتنا

اكتشفي 6 أسباب صادمة وراء تكون «السيلوليت».. و5 خطوات لتجنبه

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يلتقي زعيم كوريا الشمالية.. صور

انتبه.. هذا «العمل» يجعلك أولى الناس برسول الله يوم القيامة

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي الذاكرة ويسكن آلام الأسنان

صحافة اليوم.. شهادة دولية بنزاهة الانتخابات.. والبت فى الطعون اليوم وغدا.. والبنك المركزى: إصلاح الدعم ونمو الطلب يهددان بزيادة معدل التضخم

بدء خروج الدفعة السابعة من مغادري الغوطة الشرقية

ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا

ميدو يعد رشا مهدي بدخول عالم التمثيل

تعرف على أسهل «صدقة» أوصى بها رسول الله ولا تكلفك أموالا

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالأقصر

موسكو: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد دبلوماسيينا المطرودين

بكين: الخطوات الحمائية تعني إغلاق الباب في الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

فيديو

شاهد.. تمارين شد الترهلات للحصول على جسم مثالي على «صباح البلد»
مرور الجيزة: سيولة مرورية وانفراجة بالمحاور والطرق الرئيسية.. فيديو
شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال
القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو
محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟