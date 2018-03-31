شاهد.. تمارين شد الترهلات للحصول على جسم مثالي على «صباح البلد»

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، السبت، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" شرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية صباحية لشد عضلات الجسم وشد الترهلات للحصول على أجسام قوية ورشيقة ومتناسقة.



كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.