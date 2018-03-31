أنقذها يا وزير التعليم

أنا مستقبلي بيضيع، حد ينقذني، بهذه الكلمات فوجئت برسالة مرسلة لى على الخاص من طالبة لا أعرفها ولا تعرفنى البتة، ابتدأت رسالتها بتلك الكلمات السابقة، وحرصا منى على مستقبلها، ونجاةً لها من كارثتها التي أحلت بها، أورد رسالتها كاملةً، واضعا إياها أمام معالى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعله يرفع عنها هذا الظلم الواقع عليها، وينقذها مما أحل بها، ورسالتها كاملة هي:



"أنا مستقبلي بيضيع، حد ينقذني، أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي، كنت بدرس على النظام القديم ورسبت نتيجة لظروفي الصحية، لكن كان عندي أمل في إني أحقق حلمي وأتغلب على مشاكلي، السنة اللي فاتت توجهت إلى إدارة الخليفة والمقطم التعليمية، وطلبت التسجيل كطالبة ثانوية عامة على النظام الحديث، وبالفعل تم تسجيلي كطالبة بنظام المنازل، وأعادوني للصف الثاني الثانوي ، وذاكرته مرة ثانية، وبالفعل دخلت الامتحان، ونجحت وانتقلت للصف الثالث الثانوي، والسنة دي دخلت ثالثة ثانوى، وبدأت دروس وذاكرت، وخلاص كنت باستعد لعمل الاستمارة الورقية ودخول الامتحان.



وفجأة وبدون مقدمات ضاع حلمي كله يوم الخميس اللي فات، اتصلوا بي من كنترول الحلمية، وقالوا لي إن ليس لى حق في دخول الامتحان هذه السنة 2017 -2018 للثانويةالعامة بسبب إني استنفدت مرات الرسوب وطبعا ده على مرات رسوبي في النظام القديم، مع العلم أن الإدارة التعليمية لمنطقه الخليفة والمقطم كنترول لحلمية الإعدادية بمنطقة السيدة زينب، سامحينلي إنّ أنا أدخل الامتحان الصف الثاني الثانوي سنة 2017 وبالفعل نجحت، وشغالة دروس من شهر سبعة في جميع المواد، وتركت شغلي وكل حياتي واعتمدت على الدراسة في السنتين دول، ودلوقتي كل حاجة بتضيع بسبب إنهم مستهترين بحلمي ومستقبلي وسنينى اللي ضاعت ، وبيقولوا ده خطأ إداري، خطأ إداري يضيعني؟!



كل اللي أنا أتمناه من الدنيا إني أدخل الامتحان قبل ما الوقت يجري، أنا فاضلي شهرين بس وأنا مخلصة المنهج، أنا بس عايزة أدخل امتحانات مش عايزة أي حاجة غير كده، عايزة أي حد يقدر يساعدني، عايزة حد يقدر ظروفي، وظروفي المادية ويقَّدر إنى بنته، أرجوكم أنقذوا مستقبلي، مجهودي ومجهود أسرتي بيضيع مني، لعل وعسى صوتي يوصل لحد وأنقذ حلمي ومجهود وفلوس أهلي اللي ربنا وحده بس عالم جابوها إزاي، أرجوكم اللي يقدر يساعدني يكلمني على 01149933074 مها محمد توفيق عبادة".



انتهت رسالتها، والآن أضعها أمام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، حلا لها، وحتى لا يضيع مستقبلها وحلم حياتها في الحصول على الثانوية العامة، وتكملة دراستها الجامعية، تعديلا لمسار حياتها العلمية والفكرية، وتقديرا لظروفها وحالها الاجتماعى البسيط، وحال أسرتها، مع العلم أنه ليس أدنى ذنب في تلك اللوائح التي يتحجج بها كنترول الحلمية.



تلك الكارثة التي أحلت بالطالبة مها محمد توفيق عبادة، ذكرتنى بكارثة وصلتنى في العام الدراسى الماضى مشابهة من والدالطالبة فاطمة محمد عبد السميع، بالتعليم الأزهري، طالبا عرض شكواه ونقلها لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تقدمت ابنته فاطمة محمد عبد السميع الطالبة بالثانوية الأزهرية الجديدة (بمعهد فتيات صراوة بأشمون بالمنوفية) باعتذار لمادة الفقه في العام الدراسى الحالي، وتقدمت بأوراق طبية قبلت من السيد رئيس اللجنة، إلا أنه حال ظهور النتيجة تبين أن المادة المعتذر عنها هى مادة رسوب، وتم الرد عليها بأنه لم يرد لإدارة الامتحانات (الكنترول العام) أي أوراق تفيد بورود اعتذار حتى حينه، وبالرجوع إلى السيد رئيس لجنة الامتحانات أعطاهم أوراقا موقعة منه ومعتمدة بخاتم المعهد الأزهري تفيد بقبول الاعتذار، بالإضافة إلى أنهم تقدموا بهذه الأوراق إلى الكنترول العام، وعلى الرغم من لجوء والد الطالبة إلى المشيخة وكل الجهات المختصة لم تتم إجابتهم، أو اتخاذ أي إجراءات حيال الظلم الذى وقع على الطالبة الذى من الممكن أن يستبعدها من الكلية التى ترغبها، وكان رجاؤهم وطلبهم اعتماد اعتذارها كما هو مثبت من قبول السيد رئيس لجنة الامتحانات الموقعة منه والمعتمدة بخاتم المعهد الأزهري.



وعندما رفعت الأمر لمكتب فضيلة شيخ الأزهر حوله على مكتب وكيله فضيلة الدكتور عباس شومان، الذى وقع على الشكوى بـ "تحول إلى المسئول وفق القواعد"، وعندما ذهب والدها محمد عبد السميع إلى فضيلة مدير الامتحانات بالأزهر، رفض لقاءه بمكتبه، ولم يستجب لشكواه، ونسيت أن أخبركم أن موظفي الامتحانات بالأزهر رفضوا اعتماد اعتذار الطالبة فاطمة حتى لا يتضرر زملاؤهم وتقع عليهم جزاءات بسبب إهمالهم.



وهكذا بكل بساطة يضيع مجهود عام دراسى كامل، محمل بأعباء المذاكرة، والجد والاجتهاد، والمال المصروف على دروسه، والأمل في الالتحاق بالجامعة، لإهمال حفنة من موظفين، لا يلقون بالا لتلك المصائب والكوارث التي تحل بمثل هؤلاء الطلبة، ونتيجة عدم الاعتراف من رئيس الامتحانات بالأزهر بشرعية هذا المواطن وابنته في الحصول على حقها، واعتماد اعتذارها، وأيضا في اللامبالاة الغريبة من كنترول الحلمية تجاه الطالبة مها صاحبة الشكوى التي نحن بصددها.



ندائى الحثيث إلى معالى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن ينظر لابنته مها بعين الرحمة والرأفة وأن يزيل عنها ما وقع عليها من غبن وجور، حتى لا يضيع عليها العام الدراسى الحالي كما ضاع على مريم، لأنها مسئولية ستحاسبون عليها يوم القيامة، وصدق أديبنا القدير مصطفى لطفي المنفلوطي حين قال: "إن الرحمة كلمة صغيرة، ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس في منظرها، والشمس في حقيقتها، لو تراحم الناس لما كان بينهم جائع، ولا مغبون، ولا مهضوم، ولأقفرت الجفون من المدامع، ولاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع، كما يمحو لسان الصبح مداد الظلام".



أسأل الله أن يجعلكم وزيرنا الفاضل من الرحماء، وأن يجرى الخير على أيديكم، وكل مسئول في مصرنا الحبيبة، وإنا لمنتظرون ما ستفعله.