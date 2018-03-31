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اقتصاد

معرض سيتي سكيب يختتم فعالياته اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم و طارق موسى
يختتم معرض سيتي سكيب 2018 مصر، فعالياته اليوم، السبت، في مقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء الماضي، النسخة السابعة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقاري.

وسلطت النسخة السابعة من فعاليات المعرض، الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تِجارية وترفيهية والتي تعد عاملا محفزا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

وعمل مطورو العقارات في سيتي سكيب مصر هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات.

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