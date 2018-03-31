كيف تحافظين على الجرثومة المعوية في حالة متوازنة؟

ألقت آخر الدراسات العلمية الحديثة الضوء على أهمية الجرثومة المعوية لضمان صحة جيدة ما جعل خبير التغذية الفرنسي الدكتور سرج رافال، يقدم نصائحه للسيدات للمحافظة على توازن الجرثومة المعوية.



أول ما ينصح به تناول الألياف التي تقوي جدار الأمعاء، وتتغذى البكتيريا الجيدة التى توجد فى الفاكهة والخضروات والحبوب الغذائية خمسة من كل صنف يوميا و25 صنفا مختلفا في الأسبوع، وثانيا الأغذية المخمرة التى تغذى بكتيريا الجرثومة وتوجد في الكرنب المملح والمخلل ليتم تناولها مرة واحدة في الأسبوع.



أما النصيحة الثالثة، فتتمثل في جرعة البروتين الحيواني ، ونقصها يصيب الإنسان بالأنيميا وتوجد في اللحم والسمك والبيض مرة فى الأسبوع، ورابعا، عدم الإكثار من الجلوتين المتواجد في الخبز، الدقيق، الخميرة، وخامسا، الألبان غير المبسترة المتواجدة فى الزبادى والجبن يجب تناولها مرة واحدة فى اليوم.



وأضاف الخبير أن المضادات الحيوية من أعداء الجرثومة المعوية التي تقتل البكتيريا والغذاء الذي يحتوي على الدهون والسكريات، ويفضل تناول الطعام ببطء وفى هدوء وعدم تناول الطعام المصنع.

