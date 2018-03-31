محمد مجدي: مشاركة كليوباترا العقارية في «سيتي سكيب 2018» حصاد للعام الماضي.. فيديو

قال المهندس محمد مجدي، مدير القسم المعماري بكليوباترا العقارية، إن المشاركة الثانية لكليوباترا في معرض سيتي سكيب مصر 2018، هي حصاد لما قدمته كليوباترا في السنة الأولى للمعرض.



وأوضح مجدي، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العام الماضي حققت الشركة حجم مبيعات كبير والعام الحالي تمكن العملاء من استلام وحداتهم وسكنوا بها بالفعل.



وأضاف أن إحدى نقاط القوة التي تميز كليوباترا العقارية هي التنوع سواء كان التنوع في الأماكن التي تتواجد بها الإنشاءات، أو تنوع التصميمات، أو التنوع ما بين نماذج الوحدات السكنية، أو التنوع في مجال الاستثمارات العقارية.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، افتتح، يوم الأربعاء، الموافق 28 مارس، النسخة السابعة من فعاليات معرض "سيتي سكيب 2018 مصر"، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقاري، فى مقدمتهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس مجموعة شركات كليوباترا.



وتفقد الدكتور "مدبولى" أجنحة المعرض المختلفة، كما أشاد بجناح "كليوباترا العقارية"، حيث كان فى استقباله رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا.



وخلال وجود وزير الإسكان داخل جناح "كليوباترا العقارية" وإطلاعه على مجموعة من المشروعات التى تنفذها الشركة من بينها مشروع كليوباترا "بالاس" فى الشروق، وكذا مشروع "كليوباترا سكوير" فى 6 أكتوبر، كما اطلع الوزير على مشروع برجى الإسكندرية فى منطقة الأزاريطة وآخر بمدينة نصر على طريق الأوتوستراد.



واستوقفت وزير الإسكان مجموعة من المشاهد أثناء تواجده بجناح شركة كليوباترا العقارية، من بينها مشروع كليوباترا مول بالشيخ زايد على طريق المحور مباشرة، حيث أشاد بالمشروع، مشيرًا إلى أنه على اطلاع دائم به نظرًا لمروره به ذهابًا وإيابًا إلى مقر الوزارة.



واستعرض مدبولي الشكل النهائى لمشروع كيلوباترا مول وكذا النافورة الراقصة التى تعد من أكبر"النوافير" فى مصر والشرق الأوسط وهى من تصميم أجنبى، كما اطلع على شاشات العرض العملاقة الموجودة على واجهات المول.



وأثناء تواجد الوزير داخل جناح "كليوباترا العقارية"، اطلع على مشروع "كليوباترا سكوير" وأشاد بمعدلات التنفيذ الجارية، كما اطلع على صور من الطبيعة لمشروع "كيلوباترا سكوير" و"كليوباترا الشروق".



كما استوقف مدبولي التنوع فى التصميمات الخارجية للمشروع، وكذا التنوع على مستوى التصميمات الخارجية ما بين "المودرن" و"الكلاسيكية".



وسوف يفتح معرض سيتى سكيب أبوابه بداية من اليوم، ويستمر حتى 31 مارس الجاري، بمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.



وتركز النسخة السابعة من فعاليات المعرض على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، المزودة بمناطق تجارية وترفيهية، والتي تعد عاملًا محفزًا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.