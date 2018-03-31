«المصري» يستضيف الاتحاد السكندري بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الدوري.. اليوم

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى المصرى البورسعيدى، اليوم السبت، ضيفه فريق الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السادسة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدورى الممتاز.



ويسود على لاعبى الاتحاد حالة من التركيز من اجل استكمال النتائج الايجابية التي بدأها الفريق تحت قيادة محمد عمر، المدير الفني واختتم الفريق استعداداته بمعسكر مغلق.



ويخوض زعيم الثغر المباراة وهو بالمركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة جمعهم من 7 فوز و12 تعادل و10 مباريات هزيمة سجل لاعبيه 35 هدف واستقبل 38 هدف.



بينما يدخل لاعبى المصري المباراة وهما في أزمة كبيرة مع مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف المستحقات الخاصة باللاعبين، وإعطائهم شيكات بدون تاريخ مما جعلهم يتركون المعسكر المغلق ويغادرون، قبل أن يجلس معهم أحد أعضاء المجلس ويحلون هذه الأزمة.



ويخوض المصرى المباراة وهو بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة جمعهم من الفوز فى 14 والتعادل فى 7 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدف واستقبل 25 هدف.