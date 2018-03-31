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اقتصاد

«شباب الأعمال» تعرض على مستثمرين برتغاليين فرص الاستثمار فى مصر

السبت 31/مارس/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تستعد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لعقد لقاءات ثنائية مع وفد رجال الأعمال المرافق للرئيس البرتغالى مارسيلو ريبالو، والذى من المقرر أن يزور مصر منتصف الشهر المقبل.

قال عمرو السجينى، رئيس الجمعية، إنه من المقرر أن تعرض الجمعية، خلال اللقاءات، الفرص الاستثمارية بقطاعات اللوجيستيات والطاقة المتجددة بمصر.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن عن عقد منتدى أعمال مصرى - برتغالى خلال النصف الأول من أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يتم أيضا عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى - البرتغالى بجانبيه فى إطار فعاليات المنتدى.

أضاف الوزير، خلال رئاسته الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الأعمال المصرى - البرتغالى، الذى استعرض دور المجلس فى تعزيز التعاون بين البلدين، إن مجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، يعد أحد أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادى والاستثمارى، مشيرا إلى أهمية دور المجلس فى تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال، وترجمة جهوده لمشروعات ملموسة تسهم فى دعم الاقتصاد فى مصر والبرتغال على حد السواء.

وأوضح "قابيل" خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أن منتدى الأعمال والاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك، يمثلان فرصة مهمة لنقل الصورة الصحيحة حول الوضع الاقتصادى والأمنى فى مصر، وآلية فعالة لاستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة مؤخرا، وعرض أهم الحوافز والمميزات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد على مجتمع الأعمال البرتغالى، ما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية البرتغالية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

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