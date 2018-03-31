جدل في الإليزيه بعد انتحال شخصية زوجة الرئيس.. والمدعى العام يأمر بالتحقيق

أمر المدعي العام بباريس بفتح تحقيق عاجل، وذلك عقب تلقيه شكوى من مدير مكتب بيرجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، تفيد بتعرض حسابها الإلكتروني للاختراق وانتحال شخصيتها أكثر من مرة.



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن معلومات وصلت لقصر الرئاسة الفرنسي من عدد من المطاعم والفنادق ومقدمي الخدمات تفيد بتلقيهم أكثر من بريد إلكتروني بنفس عنوان البريد الرسمي للإليزيه، وتضمنت الرسائل الإلكترونية طابات لتقديم عدد من الخدمات والمميزات.



وتشير المعلومات إلى أنه تم إرسال أكثر من بريد إلكتروني للمغرب وأستراليا وفرنسا وهونج كونج بطلب عدد من الخدمات، مثل الترحيب الخاص أو الدعوات المجانية أو الاستقبال الخاص، حيث تضمنت إحدى الرسائل طلب "استقبال الأخ الأصغر لزوجة الرئيس في المطار"، وأخرى لحجز طاولة فاخرة بأحد المطاعم.