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ثقافة

"الرقص الحديث" تحتفل بيوبيلها الفضي مع "إيكاروس" في الأوبرا

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
طارق موسى
أنهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، استعداداتها للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس فرقة الرقص المسرحى الحديث، حيث تقدم أول عرض شهد ميلاد الفرقة "إيكاروس" تصميم وإخراج وليد عونى برؤية جديدة، وذلك فى يومين متتاليين الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 3، 4 أبريل على المسرح الكبير.

العرض يتناول فكرة الطموح والصعود ومستلهم من الأسطورة اليونانية القديمة التى تحمل نفس الاسم وتدور حول إيكاروس ابن ديدالوس المحتجز مع أبيه في متاهة جزيرة كريت كعقابا لهما من مينوس ملك الجزيرة فيحاولان الهرب من خلال الاستعانة بأجنحة ثبتاها على ظهريهما بالشمع وأثناء هروبهما من المنفى حلق إيكاروس قريبا من الشمس متجاهلا نصيحة والده فسقط صريعا بعد أن أذابت أشعة الشمس الأجنحة.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، وتم تكليف الفنان وليد عوني من قبل وزارة الثقافة بالعمل كمخرج ومصمم ومديرا فنيا لها وانطلقت مسيرتها لتحقق خلالها نجاحًا كبيرا نتج عن الموضوعات التى تناولتها العروض فى الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها من الأفكار المبتكرة والمتجددة.

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