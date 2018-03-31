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حوادث

إحالة أمين الشهر العقاري بكفر الشيخ و2 من مساعديه للمحاكمة

السبت 31/مارس/2018 - 09:54 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عبد الرحمن العوني
أحالت هيئة النيابة الإدارية، أمين مكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ، ومسئولين من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة.

كشفت تحقيقات المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، قيام أمين مكتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ "وكيل وزارة" بتحرير الخطاب الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة والمتضمن، على خلاف الحقيقة، عدم وجود موظف بالمكتب، رئاسته أو فروعه، باسم عاطف إبراهيم الشافعي، رغم وجود موظف بهذا الإسم بقسم المطالبات بالمكتب. 

تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس الهيئة، أن المراجع الفني بالمكتب قام باتخاذ إجراءات شهر المحرر رقم 191 قبل إحالتها للمعاش بطريق الإيداع، رغم عدم جواز شهر هذا المحرر وتضمينه بنودًا لا يجوز تضمينها للمشهر بهذا الطريق لبحث الملكية والتكليف، رغم عدم حضور ممثل الجهة المتصرفة بالبيع للتوقيع على الإشهار بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

كشفت التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن أمين مساعد الشهر العقاري بكفر الشيخ أهملت قبل إحالتها للمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمة الثانية، مما ترتب عليه إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة، للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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