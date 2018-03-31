وزير النقل المصري يترأس الاجتماع الـ67 لشركة الجسر العربي للملاحة.. صور

أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة فى اجتماعها الـ67، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصرى، وبحضور الكابتن كاظم الحمامي وزير النقل العراقى، والمهندس وليد المصرى وزير النقل الاردنى، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ميزانية الشركة للعام المالى المنتهى فى 31 /12 /2017 والتى استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بمقدار 3,383,360 دولار.



واستعرضت الجمعية الجهود التى قامت بها الشركة فى الفترة السابقة لتحقق هذه الأرباح مثل تأجير الباخرة عمان وتأجير باخرة وقارب الى السوق الأوروبي ونجاح الشركة فى تنفيذ موسم الحج للعام 1438 هجرى، ونجاح ائتلاف شركة الجسر العربى وشركة السندباد وتفعيل النشاط الدعائى والاعلامى واستغلال السيولة المالية المتوفرة لدى الشركة، بالاضافة الى نجاح الشركة فى كسب التحكيم فى ايجار الباخرة عمان والباخرة نفرتيتى وحصول الشركة على شهادة الايزو 2015/9001، وكذلك تحقيق الريادة فى صناعة النقل البحرى والتقدم فى نظام الحجز الألى للركاب وكذلك نظام حجز الشاحنات مما منع الازدحام والتكدس بالموانئ.



كما استعرضت الجمعية استثمارات الشركة فى الدول المساهمة مثل مساهمتها فى الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية والشركة العربية لإدارة السفن وإنشاء محطة التحلية في نويبع والجارى حاليا تطويرها لتحسين نوعية المياه للركاب والبواخر.



بعد ذلك قدم اللواء مصطفى الديب رئيس مجلس إدارة الشركة استعراضا مفصلا عن المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير الشركة وتعظيم مصادر الدخل وتحديث اسطولها وخلق خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها وخطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانة الشركة في المجال الملاحي، مشيرا الى الدور الهام الذي تقوم به موانئ البحر الأحمر في إنجاح نشاط الشركة من خلال ميناءي نويبع وطابا البحريين.



وأجمعت الجمعية العمومية على أن الشركة تجسد التعاون المشترك التنموى للدول الثلاث، الذى يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاث.