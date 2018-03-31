فنلندا تواصل تعاونها مع روسيا بشكل طبيعي

أبدت المدير العام في قسم شئون روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في وزارة الخارجية الفنلندية مايمو هينريكسون استعداد بلادها مواصلة التعاون مع روسيا كالمعتاد، وذلك رغم طرد موسكو دبلوماسيا فنلنديا ردا على قيام هلسنكي بإجراء مماثل.



وقالت هينريكسون، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، "اعتقد أن التعاون مع موسكو في القضايا ذات الاهتمام المشترك سوف يستمر كالمعتاد".



وكانت موسكو قد أخطرت هلسنكي في وقت سابق بأن أحد أفراد طاقمها في سفارتها بموسكو سوف يغادر البلاد في غضون ساعتين.



كما سلمت وزارة الخارجية الروسية أمس سفراء الدول التي طردت دبلوماسيين روس من أراضيها احتجاجا رسميا وأبلغتهم عزم موسكو القيام بإجراءات انتقامية.



وقبل أيام قليلة، أعلنت عدد من الدول قرارا بطرد دبلوماسيين روس لإبداء التضامن مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الاستخباراتي الروسي السابق سيرجي سكريبال على أراضيها، ما جعل لندن تلقي أصابع اللوم في ذلك على موسكو.