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رياضة

بولونيا يستضيف روما في مستهل الجولة 30 من الدوري الإيطالي.. اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 09:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يسعى فريق روما الإيطالي لمواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية التي حققها في الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يواجه فريق بولونيا على ملعب "ريناتو دال آرا" في مستهل مباريات الجولة الـ30.

ويحتل فريق العاصمة الإيطالية المركز الثالث الذي ارتقى إليه قبل عدة أسابيع ليضمن مشاركته في المرحلة التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.

وكان لقاء الدور الأول الذي جمع بين الفريقين في الأسبوع الـ11 قد انتهى لصالح فريق العاصمة بهدف نظيف جاء عن طريق لاعبه الإيطالي ذو الأصول المصرية "ستيفان الشعراوي، ويحتل فريق بولونيا أصحاب الضيافة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.

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