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أخبار العالم

قيمة جائزة اليانصيب الأمريكية الكبرى تتجاوز 500 مليون دولار

السبت 31/مارس/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
رويترز
قال القائمون على يانصيب (ميجا مليونز) الأمريكي إن قيمة الجائزة الكبرى زادت إلى 521 مليون دولار لكن لم يعلن عن اسم فائز في وقت مبكر اليوم السبت.

وهذه هي رابع مرة في تاريخ الجائزة تتجاوز فيها قيمة اليانصيب 500 مليون دولار.

وكانت الأرقام الفائزة في السحب الذي أجري مساء أمس الجمعة هي 11 و28 و31 و46 و59.

ويأتي هذا بعد سحب أجري يوم 27 مارس آذار هو الثالث والعشرين على التوالي دون تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى.

وتزيد قيمة الجائزة الكبرى منذ أن فاز بها في آخر مرة شاب من ولاية فلوريدا يبلغ من العمر عشرين عاما وكان ذلك في الخامس من يناير كانون الثاني وبلغت قيمتها 451 مليون دولار.

والجائزة التي جرى السحب عليها مساء أمس هي عاشر أكبر جائزة تقدم في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.

وأكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب (ميجا مليونز) كانت 656 مليون دولار وكان ذلك في عام 2012.

وتباع بطاقات جائزة (ميجا مليونز) في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر فيرجن الأمريكية.

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