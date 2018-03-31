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رياضة

بايرن ميونيخ يستضيف بروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني.. اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 09:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يستضيف فريق بايرن ميونيخ منافسه بوروسيا دورتموند في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم .

وتحظي مواجهة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بمتابعة كبيرة لدي عشاق الساحرة المستديرة نظرًا لقوتها على مدار المواسم السابقة.

وكان فريق بايرن ميونيخ قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب سينجنال آيدونا بارك وسط أنصار بوروسيا دورتموند.

ويدخل البايرن اللقاء متصدرًا لبطولة الدوري برصيد 66 نقطة، فيما جمع بوروسيا دورتموند 48 نقطة في المركز الثالث.

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