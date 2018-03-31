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منوعات

تحذير من هجرة العصافير للريف الفرنسي بسبب المبيدات الحشرية

السبت 31/مارس/2018 - 09:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
حذرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في "متحف التاريخ الطبيعي" و"المركز الوطني للأبحاث العلمية الفرنسية" من انخفاض تغريد العصافير الذى يظهر مع فصل الربيع في الريف الفرنسي، ما يشير إلى أن العصافير هاجرت من هذه المناطق الخضراء من أمثال عصفور القنبرة، الشحرو، والبرقش، واليمام، والترغلة، وأنهم أيضا في حاله خطرة.

وأرجع العلماء السبب وراء ذلك إلى المبيدات الحشرية التي قتلت من قبل "النحل"، حيث أصبح لا يوجد حشرات تتغذى عليها هذه العصافير، كما أن الأراضى الزراعية أصبحت مشبعة في أعماقها بهذه المبيدات الضارة على العصافير.

وأكد عالم البيولوجيا الفرنسى، فريدريك جيجويه، أن هذه المخاطر ليست فى فرنسا فقط، بل ايضا فى هولندا والسويد والمملكة المتحدة ولم يتم التوصل إلى حل لها بعد.

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