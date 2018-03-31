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رياضة

يوفنتوس يصطدم بروما في رحلة الحفاظ على الصدارة بالدوري الإيطالي.. اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 09:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يستضيف فريق يوفنتوس منافسه، اي سي ميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.

وتعد المباراة من أقوى المباريات في الدوريات الأوروبية ، نظرا لقوة الفريقين عبر التاريخ في الكالشيو وأوروبا، وكان فريق يوفنتوس قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بهدفين مقابل لا شيء في ملعب جوسيبي ميتزا .

ويدخل يوفنتوس اللقاء متصدرًا لبطولة الدوري برصيد 75 نقطة، فيما جمع ميلان 50 نقطة محتلا بها المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري.

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