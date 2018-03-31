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أخبار العالم

الدفاع الروسية: نقل أكثر من 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين السورية إلى إدلب

السبت 31/مارس/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت) أنه تم نقل أكثر من 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من مدينة عربين بالغوطة الشرقية إلى مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية):" إنه تم نقل 38 ألف مسلح وأفراد عائلاتهم إلى محافظة إدلب منذ بدأت الحملة في عربين".

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي قرر تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية.

وأشار البيان إلى أنه تم خروج أكثر من 6 ألاف مسلح مع عائلاتهم يوم أمس الجمعة من عربين إلى محافظة إدلب.

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