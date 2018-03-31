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توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 09:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نـدى هـشـام
استعرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء مع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 24/15، الإسكندرية 22/15، بورسعيد 21/18، أسيوط 33/15، المنيا 30/15، شرم الشيخ 28/18، أسوان 28/17، الاقصر 31/16، وحلايب وشلاتين 29/19.

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