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أخبار العالم

المواجهات النارية في الدوري تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

السبت 31/مارس/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
اهتمت الصحافة الإيطالية، الصادرة اليوم، السبت، بالمباريات المرتقبة في الجولة الـ30 من الكالتسيو، وعلى رأسها قمة ملعب الأليانز في تورينو بين يوفنتوس المتصدر، وميلان المتسلح ببونوتشي، مدافع البيانكونيري السابق.

وألقت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الضوء على المباريات المرتقبة اليوم في بطولة الدوري الإيطالي، فكتبت: "السباق العظيم، العديد من المباريات الهامة في المسابقة تهم المتنافسين على اللقب، مراكز الأبطال والدوري الأوروبي وكذلك الفرق التي تريد الهروب من الهبوط، أكبر المباريات هي يوفنتوس مع ميلان، ونابولي مع ساسولو، وإنترمع فيروتا وبولونيا مع روما".

كما أعلنت نتائج الاستفتاء الخاص بمواجهتي ريال مدريد مع يوفنتوس وروما مع برشلونة في دوري الأبطال: "31% فقط من الإيطاليين لا يؤمنون بقدرة يوفنتوس على عبور الريال، و30% منهم ينتظرون مفاجأة من روما أمام العملاق الكتالوني".

بينما قدمت صحيفة "توتو سبورت" لمباراة يوفنتوس وميلان بعنوان: "أزير أليجري.. ما زلنا غاضبين من التعادل مع سبال، كيليني سيعود للتدريبات يوم الاثنين، ولا نفكر في الريال الآن".

كما أبرزت تصريحات مدرب تورينو، والتر ماتزاري، الذي استفز فيها لاعبيه، قبل مواجهة كالياري، وبعد 4 هزائم متتالية في الجولات الأخيرة: "تورو، لم أعد أثق بعد الآن، في التدريبات أرى أمورًا جيدة، ولكن في المباريات لا أراها".

وكتبت "لا جازيتا ديللو سبورت"، على صدر صفحتها الأولى، عن قمة يوفنتوس وميلان: "هيجواين يبحث عن تحقيق اللقب مع اليوفي، وبونوتشي عن الوصول للأبطال مع ميلان، تحد كبير والعديد من المواجهات الثنائية الكبيرة، أبرزها تحدي بوفون ودوناروما".

بينما أبرزت تصريحات سباليتي، مدرب إنتر ميلان، وذلك قبل مواجهة فيرونا على ملعب سان سيرو: "البقاء والتأكيد، الإنتر يُعيد شحن سباليتي الذي يؤكد: في العام القادم سأظل هنا".

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