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رياضة

قمة موناكو وباريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة الفرنسية.. اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 09:58 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يلتقى فريق موناكو بمنافسه باريس سان جيرمان على ملعب ماموتو أتلانتيك الخاص بمدينة بورد فى إطار مباراة النهائي لكأس الرابطة الفرنسية. 

ويأمل موناكو بقيادة مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم فى كسر هيمنة باريس سان جيرمان على الكرة الفرنسية خاص بعد ان اقتراب باريس من التتويج بلقب الدورى الممتاز.

ويدخل باريس المبارة بدون نجمه البرازيلى نيمار والذى يغيب لمدة شهرين عن الفريق الباريسى.

ويطمح اوناي إيمري المدير الفني الإسباني لباريس أن يعوض خيبة الخروج من دورى أبطال أوروبا على يد ريال مدريد فى دور الـ16 بالفوز بكأس الرابطة الفرنسية.

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