قمة موناكو وباريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة الفرنسية.. اليوم

يلتقى فريق موناكو بمنافسه باريس سان جيرمان على ملعب ماموتو أتلانتيك الخاص بمدينة بورد فى إطار مباراة النهائي لكأس الرابطة الفرنسية.





ويأمل موناكو بقيادة مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم فى كسر هيمنة باريس سان جيرمان على الكرة الفرنسية خاص بعد ان اقتراب باريس من التتويج بلقب الدورى الممتاز.





ويدخل باريس المبارة بدون نجمه البرازيلى نيمار والذى يغيب لمدة شهرين عن الفريق الباريسى.



