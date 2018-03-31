ريال مدريد في مهمة سهلة أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني.. الليلة

يخوض فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، مواجهة سهلة أمام مضيفه لاس بالماس، في ملعب دي جران كناريا، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.



ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتفاضته الأخيرة لتأكيد السيطرة على المركز الثالث وانتظار أي تعثر لأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري.



ويغيب عن ريال مدريد العديد من نجوم الفريق، كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس نظرا للإستعداد لمباراة الذهاب أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.



ويدخل ريال مدريد اللقاء وفي رصيده 60 نقطة في المركز الثالث الليجا، فيما يحتل فريق لاس بالماس المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.