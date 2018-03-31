صدور العدد الأول من مجلة «تلي سينما»

صدر مؤخرا العدد الرسمي الأول من مجلة "تلي سينما"؛ التي تصدرها نقابة السينمائيين، وذلك بعد عددين تجريبيين.



المجلة تجمع بين الجدية والجاذبية، وتتطلع هيئة تحريرها لأن تكون المجلة السينمائية الأولى في العالم العربي بحكم عراقة ومكانة الجهة التي تصدرها وتاريخ السينما المصرية وتأثيرها.



في العدد الجديد ملفات مهمة، من بينها ملف عن شاعر السينما المصرية داود عبد السيد، ملف عن دور العرض السينمائي في مصر وخريطة كاملة بكل الدور التي هدمت في كل المحافظات، ملف عن "شادي النقاد" الراحل علي أبو شادي، وصفحات لتقديم أبرز شباب السينما وأحلامهم، ومنهم مهند دياب وماجي أنور.



ويتضمن العدد كذلك عددا من التحقيقات الجريئة؛ منها: كيف قدمت السينما شخصية الملحد؟ ودراسة عن الأفلام المصرية التي أساءت إلى المرأة، ودراسة عن سينما عبد الحليم حافظ في ذكراه، ومتابعات نقدية لكل الأفلام المعروضة حاليا مصرية وأجنبية.

