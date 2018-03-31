محاضرة لخبير فرنسي حول سبل مواجهة الإرهاب.. الثلاثاء

دعا المعهد الفرنسي بمصر لحضور محاضرة تحت عنوان "القانون الفرنسي في تحدي الإرهاب"، ويلقيها فريدريك ديبوف يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل الساعة 7 مساء بمقر المعهد في المنيرة.



وتبرز المحاضرة ما يمثله الإرهاب باعتباره التهديد الأكثر مباشرة على المصالح الأساسية للدول الديمقراطية، وخصوصا في فرنسا، حيث هو العدو الذي يهدد بزعزعة القيم التي هي في صلب العهد الجمهوري الفرنسي (الحرية، التسامح، احترام المرأة، العلمانية، حقوق الإنسان، وما إلى ذلك).



وستطرح المحاضرة أولا مفهوم الجريمة الإرهابية ثم ستتطرق إلى آليات مكافحة الإرهاب.



فريدريك ديبوف هو مدير معهد القانون والاقتصاد بجامعة باريس 2 منذ عام 2007، وهو أستاذ في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية ومدير مشارك ماستر قانون واستراتيجيات الأمن.. وهو أيضا عضو مجلس إدارة المعهد القومي للدراسات العليا للأمن والعدالة (INHESJ)، ومحاضر في المدرسة الوطنية العليا للشرطة ومدرسة ضباط الشرطة الوطنية.

