قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية بسبب كسر خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع مياه الشرب عن مناطق غرب ووسط المحافظة، لحدوث كسر في خط طرد 1000 ملل في رافع منطقة مرغم، منوهة بأنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح.



وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالمحافظة، بأن 3 مناطق، تضررت من حدوث الكسر وهي (مرغم، والكيلو 21، وقرى أبيس).



وأشارت الشركة إلى توفير تنكات مياه شرب متنقلة لقاطني تلك المناطق من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو أرضي رقم 035815700.