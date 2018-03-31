ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

حوادث

حملات على أسواق الفسيخ بالإسكندرية

السبت 31/مارس/2018 - 11:26 ص
حملات علي الفسيخ
حملات علي الفسيخ - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
شنت أجهزة الأمن بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية (إدارة مراقبة الأغذية)، حملة مكبرة استهدفت المرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وذلك بمناسبة قرب أعياد شم النسيم.

تم خلال الحملة سحب عينات من الأسماك المعروضة لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط المدعو "ش. ج"، المدير المسئول عن مركب نور، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وتم التحفظ على 120 كيلو جرام سمك بوري مملح لوجود تغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط المدعو "م. ع"، المدير المسئول عن محل فسخاني بدائرة قسم ثالث المنتزه، وتم سحب عينة "فسيخ"، لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة، والتحفظ على 30 كيلو جرام سمك بوري مملح لوجود تغير فى الخواص الطبيعية.

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيًا فوق نجران

منة شلبي تشارك جمهورها بصورة من "تراب الماس"

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

الأهلي يترقب ظهور عبدالله السعيد

بهاء أبو شقة يكشف لـ «صدى البلد» عن قراره بشأن عودة قيادات الوفد المفصولين

التعليم: نظام جديد لحساب درجات "الثانوية البريطانية" لطلاب المدارس الدولية

«لا تريبيون»: مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

شاهد.. أضخم مول بغرب القاهرة يحتوي أكبر نافورة راقصة في مصر و14 قاعة سينما

تعرف على تفاصيل مشروع كليوباترا العقارية «سيدي حنيش» المقام على مساحة 2 مليون متر مربع

إطلاق روسيا اختبار صاروخي جديد يثير مخاوف أمريكا

مورينيو: «بوجبا» هو المسئول عن انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة

«بعثة الاتحاد الأفريقي»: الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء شفافة ومنظمة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

إنقاذ ترسة بحرية نادرة قبل ذبحها وإعادتها للبحر المتوسط.. صور

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

فيديو

المجتمعات العمرانية تكشف عن أكبر قرعة للإسكان ..فيديو
«بعثة الاتحاد الأفريقي»: الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء شفافة ومنظمة.. فيديو
وهب الله: نطالب بـ2000 جنيه كحد أدنى للأجور.. فيديو
مفتي القدس: القضية الفلسطينية عقيدة كل مسلم.. فيديو
«ائتلاف نزاهة»: المعارضة المصرية تفتقد منافسًا حقيقيًا في انتخابات الرئاسة 2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟