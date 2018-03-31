حملات على أسواق الفسيخ بالإسكندرية

شنت أجهزة الأمن بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية (إدارة مراقبة الأغذية)، حملة مكبرة استهدفت المرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وذلك بمناسبة قرب أعياد شم النسيم.



تم خلال الحملة سحب عينات من الأسماك المعروضة لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وتم ضبط المدعو "ش. ج"، المدير المسئول عن مركب نور، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وتم التحفظ على 120 كيلو جرام سمك بوري مملح لوجود تغير فى الخواص الطبيعية.



كما تم ضبط المدعو "م. ع"، المدير المسئول عن محل فسخاني بدائرة قسم ثالث المنتزه، وتم سحب عينة "فسيخ"، لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة، والتحفظ على 30 كيلو جرام سمك بوري مملح لوجود تغير فى الخواص الطبيعية.