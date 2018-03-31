تعرف على «بابور» أحدث تجارب باكستان النووية لتحذير الهند

قامت باكستان بإجراء تجربة ناجحة على صاروخ "كروز" جديد قادر على حمل رؤوس نووية أطلقت عليه اسم "بابور".



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية، فإن الصاروخ الجديد ينطلق من على متن غواصة ويمكنه إصابة أهداف على بعد نحو 450 كيلومترا.



ويمكن للصاروخ الجديد حمل عدة أنواع من الرؤوس وهو مزود بتقنيات عالية منها إمكانية إطلاقه من تحت المياه، إضافة إلى نظام توجيه متطور، وبحسب الجيش الباكستاني، فإن الصاروخ "بابور" يمكن باكستان من الرد ويعزز قوة نظام الردع الحالي لديها.



وتعمل باكستان منذ وقت طويل على دعم دفاعها تعزيز إمكانية الرد عسكريا على أي هجوم يستهدف ترسانتها الأرضية في ظل مخاوفها من ضربات محتملة قد تأتيها من جارتها الهند.



ومن المتوقع أن يزيد التطور الأخير التوتر بين اسلام آباد ونيودلهي الجارتين المسلحتين نوويا، لكن الهند لم تعلق بعد على التجربة الباكستانية.



وتتهم الهند باكستان منذ وقت طويل بتدريب وتسليح المتشددين ومساعدتهم على التسلل عبر خط المراقبة إلى جامو وكشمير وهي الولاية الهندية الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة، بينما تنفي باكستان المزاعم الهندية الأخيرة حول تقديم أي مساعدة لمقاتلين في كشمير.