بهاء أبو شقة يكشف لـ «صدى البلد» عن قراره بشأن عودة قيادات الوفد المفصولين

كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن موقفه من أزمة قيادات الحزب المفصولين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تنطوى على أمرين، الأول طيور هجرت الحزب باختيارها وهؤلاء يجرى التواصل معهم ومعظمهم خبراء وفنيون وذوو خبرة، مشيرا إلى أنهم هجروا الحزب لأسباب سنزيلها ومنهم على سبيل المثال الدكتور فخرى الفقى وهو خبير اقتصادى عالمى.



وقال أبو شقة، لـ"صدى البلد"، إن الأمر الثانى وهم المفصولون من الحزب، وهؤلاء بعضهم صدر بشأنه قرارات من رئيس الحزب، مشيرا إلى أنه سيشكل لجنة تبحث كل حالة منهم وتستطلع رأى المحافظات وما ينتهى إليه الرأى يعرض على الهيئة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائى فى هذا الشأن.



وفاز برئاسة «الوفد» لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي، متوقفا على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.



وحصل المستشار بهاء أبو شقة -طبقا لنتائج فرز الصناديق- على 1380 صوتا مقابل 900 صوت للمهندس حسام الخولي بفارق 480 صوتا، فيما حصل الدكتور ياسر حسان على 193 صوتا، وحصل علاء شوالي على 24 صوتا وسيد طه على صوتين.