وولد سوكر: 4 مصريين ضمن أهم 500 لاعب في العالم

كشفت مجلة وورلد سوكر العالمية عن قائمة أهم 500 لاعب في العالم في موسم 2017-2018، والتي شهدت تواجد أربعة لاعبين مصريين.



وضمت القائمة محمد صلاح جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والتعاون السعودي، وأحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، بالإضافة إلى محمود شيكابالا صانع ألعاب الزمالك والمعار للرائد السعودي.



وأشارت المجلة إلى أن اختيارات اللاعبين الـ500 جاءت طبقا لمشاركاتهم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم خلال هذا الموسم.