مفتي القدس: القضية الفلسطينية عقيدة كل مسلم.. فيديو

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، أن القضية الفلسطينية قضية عقيدة لكل مسلم، وعلى الأمة العربية أن تنهي حروب المنطقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحق العودة المقدس الذي لن يفرط فيه أحد من الفلسطينيين ولا يمكن تجاوزه.



وأضاف"حسين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم، نأمل أن يأخذ العرب القضية الفلسطينية على محمل الجد بصورة أكبر لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية، بالتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك.

