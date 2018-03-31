التحالف العربي يستهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي بالبيضاء اليمنية

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع مليشيا الحوثي في منطقة (فضحة) بمديرية (الملاجم) التابعة لمحافظة البيضاء اليمنية .



وقال مصدر محلي يمني - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - " إن دوي انفجارات قد سُمع عقب غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على تعزيزات للمليشيات وتجمعاتها بمديرية الملاجم " .



وأضاف أن الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعة للحوثيين".

