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أخبار العالم

التحالف العربي يستهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي بالبيضاء اليمنية

السبت 31/مارس/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع مليشيا الحوثي في منطقة (فضحة) بمديرية (الملاجم) التابعة لمحافظة البيضاء اليمنية .

وقال مصدر محلي يمني - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - " إن دوي انفجارات قد سُمع عقب غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على تعزيزات للمليشيات وتجمعاتها بمديرية الملاجم " .

وأضاف أن الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعة للحوثيين".

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