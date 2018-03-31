دفاع المتهمين بـ«فض رابعة»: هناك تناقض في أقوال شهود الإثبات.. وألتمس البراءة

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة دفاع محمد بديع و738 آخرين فى محاكمتهم بـ"فض اعتصام رابعة".





دفع محامي المتهمين بتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم وجود الأحراز المضبوطة مع المتهمين، والتمس البراءة لموكليه.





كما دفع ببطلان التحقيقات لإجرائها بأقسام الشرطة، ولعدم وجود محامٍ معهم وعدم وجودهم في حالة تلبس، وبطلان محضر الضبط، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك قي التجمهر.





وتضم قائمة المتهمين قيادات جماعة الإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.



