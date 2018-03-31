الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد علاء قنديل للتعزية فى وفاة المستشار أحمد سعيد عبد الخالق، والعميد إيهاب نادر للتعزية فى

وفاة عصام الدين على رفعت، والعميد أركان حرب ياسر محمد على محمود للتعزية فى وفاة عميد متقاعد نشأت محمد عبد الستار.



كما أوفد الرئيس السيسي، العميد هاني عبد المقصود يوسف للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور عبد الخالق لاشين، والعميد مصطفى جابر للتعزية فى وفاة الأستاذ الدكتور محمد سعيد زايد، والعميد ناصر زهدي للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور على حسن حافظ، والعميد محمد مأمون السمادوني للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب متقاعد محمود عوض غنيم..وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

